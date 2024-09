El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, calificó de criminal el ataque con fuego a una gestora de convivencia, realizado por una persona que participaba en las marchas del pasado 8 de marzo en la capital del país y pidió su judicialización.

“Rechazamos la actitud de esa criminal, el o la persona que arrojó o que apuntó fuego al rostro de otra persona, en este caso al rostro de una gestora, es un criminal y tiene que recibir ese tratamiento”, aseguró Velasco.

Sin embargo, se apartó de la decisión de la policía de disolver la marcha y atacar las demás personas, pues considera que la actuación de un individuo no puede llevar a la generalización de la mala conducta y señaló que, “que esa persona tenga que recibir eses tratamiento no digamos que los que marcharon usaron violencia, porque en altísimo porcentaje de las mujeres que marcharon, salieron a marchar en cumplimiento de un derecho constitucional y no utilizaron la violencia”.

Luis Fernando Velasco calificó de monstruoso, salvajada y crimen el hecho y subrayó que el Gobierno rechaza con contundencia este tipo de situación e indicó “a mí me pareció monstruoso lo que vi en la marcha de las mujeres, que no debió ocurrir, alguien con un aerosol tirándole a otra persona, eso no es una protesta, es una salvajada, es un delito, es una barbaridad, debieron fue capturar, ahí había capacidad de capturar a esa persona, sacarla y no atacar toda la marcha”.

En relación con la solicitud del presidente Petro de investigar la actuación policial durante las marchas de mujeres la tarde noche del viernes, Velasco dijo que se espera el informe de la Inspección General de la Policía, para determinar las medidas a tomar frente a lo sucedido.

