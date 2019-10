Petro se refirió al triunfo de Quintero Calle en Medellín y le llovieron críticas

El senador Gustavo Petro se refirió al triunfo en la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle, pero eso le valió criticas de varios sectores y de tuiteros que lo vieron como un oportunista.

Al respecto, Petro escribió que “El señor Daniel Quintero es de extracción liberal y me apoyó en segunda vuelta. No estoy reivindicando su triunfo que es suyo, pero me parece el resultado más importante del país”.

Las replicas al trino fueron de todo tipo: “No le haga daño al triunfo de Daniel en Medellín con sus declaraciones. Por favor, modérese. No queremos más polarización”, “Según Petro hasta el triunfo de Claudia se debe a la Colombia Humana”, “No estaba reconociendo, prácticamente dijo que “el pueblo de la Colombia humana” había hecho ganar al candidato y eso no lo puede probar nunca”.