Petro puso “condiciones” para negociar con el “Clan del Golfo” y ellos aceptaron

En medio del evento El Gobierno con el pueblo, en la región de Urabá, el Jefe de Estado se refirió a una posible negociación con este grupo armado ilegal.

En su discurso, el mandatario habló de una mesa en la que se podría discutir condiciones políticas y mejoramiento de la calidad de vida en los territorios, pero sobre la posibilidad de “acogimiento” colectivo del grupo armado, se debe discutir es con la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo.

«Clan del Golfo, ¿quiere sentarse con el Gobierno Nacional a hablar de paz?, bueno entonces yo pongo unas condiciones dada la experiencia, yo no digo que no, yo le he pedido a la nueva fiscal general de la Nación, que hablemos de acogimiento colectivo a la justicia, es decir, ya no individuos sino organizaciones colectivas puedan negociar unas condiciones políticas para su región (…) pero también una negociación jurídica y esa no es conmigo, es con la Fiscalía «, expresó el Presidente.

Luego de la invitación del primer mandatario, el grupo armado ilegal dio a conocer un comunicado en el que reiteran su voluntad de sentarse a negociar.

“A pesar que desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia. Lo que sí debemos anotar es que las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fuéramos una realidad como organización”.

El Clan del Golfo, como lo llama el Gobierno y la Fuerza Pública, reiteró que su nombre es Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que están dispuestos a acudir a donde se les indique, a través de las personas que han designado para tal fin.

