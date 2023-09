¡Muy impuntual! Petro llegó tarde a reunión con el presidente de Corea y este no lo esperó

Ni en el exterior se salvan de tener que esperar al presidente Gustavo Petro, esta vez el turno fue para el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, pero este se cansó de esperar y canceló el encuentro.

Según un informe de La Silla Vacía, el presidente Petro ha cancelado o reprogramado 82 eventos desde el siete de agosto hasta la fecha, por lo que ha sido ampliamente criticado.

El más reciente caso se dio durante su visita a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, donde dio un grueso discurso sobre la crisis climática, el paso a la descarbonización y la terminación de las guerras en Palestina y Ucrania.

Una vez terminó con este compromiso, Petro se reunió con Laurentino Cortizo, presidente de Panamá (10:00 a.m. hora Colombia – 11:00 a.m. hora Nueva York), y según la agenda compartida por Presidencia, a las 10:45 a.m. hora Colombia y 11:45 a.m. hora Nueva York, se reuniría con el Presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.

Sin embargo, esta reunión fue cancelada por el Jefe de Estado del país oriental, debido a la impuntualidad de Petro.

Ya en horas de la tarde, las delegaciones organizaron un nuevo encuentro y los dos mandatarios pudieron reunirse: “En el encuentro, se realizó un compromiso de fortalecimiento de cooperación para hacer posible la Reforma Rural Integral en Colombia, siguiendo la gran experiencia de Corea del Sur”, publicó la cuenta de la presidencia de la República en la red social X.

