Al mediodía de este miércoles (6 de marzo) el presidente Gustavo Petro reaccionó ante las marchas en contra de su Gobierno.

En 14 ciudades, los opositores de Petro salieron a las calles este miércoles.

Ante la cantidad de personas que salieron a manifestar su descontento, el presidente Petro se refirió a las marchas en medio de la ceremonia de posesión del exsenador Alexander López como nuevo director Nacional de Planeación.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, expresó Petro.

La senadora caleña del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, encabezó la marcha en Medellín. Estuvo en un carrito con cabina pidiendo «no dejar que Petro destruya Colombia».

