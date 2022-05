Empresario amenaza a sus empleados con despedirlos si votan por Gustavo Petro

Toda una polémica han desatado las afirmaciones del empresario y uno de los fundadores del Centro Democrático, Sergio Araújo, luego de que asegurara que si sus empleados votaban por el candidato de izquierda, Gustavo Petro, se tendrán que ir de sus empresas.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario aseguró que «mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir», expresó Sergio Araújo.

No constriño, ni pido el voto para nadie. Entiendo que les gusten Enrique, Rodolfo, Fajardo o Fico y que voten a conciencia por quien quieran pero me reservo el derecho a la libre remoción de quien a mi criterio no deba trabajar conmigo ( Como quien escoja votar por un criminal ) https://t.co/pM9bgUXnw6

