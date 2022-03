«Petro embustero, ¿de qué lado está?»: Ministro de Defensa

Tras los detalles entregados por el Ejército Nacional sobre la operación militar en la que reportaron la muerte de 11 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia y la captura de otros cuatro sujetos señalados de pertenecer al mismo grupo armado ilegal, el candidato presidencial hizo un comentario que fue refutado por Diego Molano, Ministro de Defensa.

En su cuenta en Twitter, Petro escribió, «no es neutralización señor presidente Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las Farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno».

Y concluyó, «en mi gobierno se acaban definitivamente los falsos positivos».

El Ejército Nacional, para complementar su versión, puntualizó al decir que si se trató de un combate; además el soldado herido durante el hecho aseguró que él vio a hombres vestidos de civil disparándole.

En redes sociales, la opinión de Petro dio pie a cientos de comentarios, entre ellos el del mismísimo Ministro de Defensa quien en la misma red social le respondió, «no fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. Petro embustero ¿De qué lado está? #OperacionLegitima».

.@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima https://t.co/TSHk0j4Qhx pic.twitter.com/tWFDCnbmvO

— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 30, 2022