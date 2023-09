FOTOS. Petro le sacó provecho a ‘El Jefe’ de Shakira para enviar mensaje de la Reforma Laboral

in

El presidente Gustavo Petro sigue en la lucha de que sus reformas sean aprobadas y no pierde oportunidad para enviarle mensajes al pueblo para que comprendan la importancia de ellas.

Así, sucedió hace poco, referente a la Reforma Laboral, donde muy ‘avispadamente’ como dirían los paisas, se pegó de la última canción de Shakira, para enviar el mensaje.

Se trata de la canción ‘El Jefe’, donde la colombiana hace referencia a los jefes que dan un trato malo a sus empleados y que de alguna manera abusan de su posición.

“Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en su Mercedes Benz. Me tiene de recluta”. Dice el coro de esta canción.

Ante esto, el presidente Petro escribió en sus redes haciendo referencia a la reforma laboral que ya fue radicada en el Congreso.

“Por eso se necesita una reforma laboral”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El mensaje del presidente, causó gracia en algunos y en otros no tantos, pero al parecer, sí fue captado el mensaje y con mucha gracia.

Estas son algunas de las respuestas:

