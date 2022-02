«La mujer no se puede reducir a un animal»: Rifirrafe entre Petro y Cabal por despenalización del aborto en Colombia

La despenalización del aborto en Colombia, ha generado todo tipo de reacciones desde diversos sectores políticos y sociales del país, quienes han expresado su postura respecto a la decisión tomada este lunes por la Corte Constitucional.

Así fue el caso del precandidato presidencial Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter, manifestó su apoyo ante esta decisión de la Corte, y envió un mensaje de felicitación a las mujeres por este logro.

«Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida», escribió Petro.

Sin embargo, estas declaraciones no le cayeron muy bien a la senadora María Fernanda Cabal, quien no solo expresó que está en contra de esta decisión, sino que comentó la publicación de Gustavo Petro.

«#CoherenciaMamerta Para Petro vale más la vida de un animal que la de un bebé por nacer. “Relativismo moral” de los zurdos; como todas sus ocurrencias», escribió la senadora también en Twitter.

La discusión no terminó ahí, pues Gustavo Petro le respondió de forma contundente a la senadora, pidiéndole que no criminalice a la mujer. «Estimada senadora Cabal, la mujer no se puede reducir a un animal. No se puede al criminalizar a la mujer por abortar, conducirla a la muerte en el aborto clandestino. No maten más mujeres. Permítanles ser poder y tener capacidad de decisión sin amenaza de cárcel o de muerte», expresó.

