Petro Barbie

El más alto cargo del Estado ha perdido toda su dignidad. La Presidencia de Colombia se ha convertido en los últimos once meses en una burla al país y en el epicentro desde el que se quiere romper la institucionalidad.

El episodio bautizado en las redes sociales como #PetroBarbie es solo una muestra más de lo bajo que han caído quienes hoy ocupan la Casa de Nariño. Más allá de las posibles infracciones en derechos de autor y a las normas de las redes, con esto somos testigos de una total desconexión del gobierno con la realidad del país y la incoherencia a plenitud entre lo que pregonan y los referentes que usan.

Petro, que nuevamente estaba fuera del país cuando el video fue publicado, busca ser viral y no real. Con el fin de anunciar que el 20 de julio estará en San Andrés (veremos si esta vez no los deja plantados tal y como ya pasó cuando supuestamente iba a recibir en la isla el fallo de La Haya) a alguien de su equipo se le ocurrió que pintar de rosa la imagen oscura del mandatario era una gran idea.

Y esa idea tuvo una aprobación, un desarrollo y posteriormente fue colgada en las redes. Hoy, se lavan las manos diciendo que por el horario entre Colombia y Bélgica no se surtió el debido proceso y fue publicado sin autorización. Si se hacen los desentendidos con un video, ¿qué esperar con temas realmente neurálgicos como las largas filas para reclamar la renta básica? Sí, ya lo vimos.

¿Qué emoción buscaba despertar en los sanadresanos el gobierno con un video ambientando en Barbie? ¿Será que la isla necesita soluciones cosméticas y artificiales? O acaso el video hace parte de una gran estrategia que nos puso a todos a hablar de él y dejamos pasar inadvertido que desde que Petro es Presidente el país suma 54 masacres?

La situación actual del país es preocupante y las acciones del gobierno, día a día, vienen generando un profundo malestar en la ciudadanía. Ya no es solo la prepotencia del Presidente y de su Vicepresidenta, sino el tráfico de influencias de la Ministra de Minas (que no debería continuar en ese cargo) y no olvidemos lo que pasó con la jefe de gabinete, Laura Sarabia y su abuso de poder frente a una humilde niñera y ni qué decir de las declaraciones del Embajador en Venezuela, Armando Benedetti, que esperamos no se queden engavetadas en el escritorio de algún funcionario seguidor del gobierno.

El país va mal y es una verdad de a puño. Ojalá que el Presidente Petro estuviera más tiempo recorriéndolo y no en viajes internacionales. Es urgente que haya compromiso real con los problemas del país y no que estos se disfracen con una narrativa superficial.

Los colombianos tenemos un reto por delante. Las elecciones de octubre nos obligan a pellizcarnos y rechazar a los candidatos con ideas afines Petro. Ya hemos visto como en once meses el daño es inmenso y aun quedan tres años en el horizonte. No debemos desfallecer y con nuestro voto enviar un mensaje contundente que nos ayude a recuperar y reconstruir la confianza en las instituciones del país.