El baterista Pete Parada ha denunciado a través de su perfil de Twitter que ha sido despedido de la banda The Offspring, de la que era miembro desde 2007, por no haberse vacunado contra la covid-19.

“Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de las vacunas, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento. Contraje el virus hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría al síndrome de Guillain-Barré, uno que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida. Desafortunadamente para mí, los riesgos superan con creces los beneficios» detalló el baterista.