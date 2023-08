Peso Pluma «un artista inflado» que no vende localidades en México

A Peso Pluma, le quedó grande el Foro Sol de México y lo llaman «artista inflado» pues no vende localidades.

El nuevo invitado al álbum de Karol G es «Peso Pluma«, un nuevo artista urbano mexicano que muchos jóvenes están siguiendo en la actualidad pero que al parecer en su propio país quedo en entredicho su popularidad. «De fracaso», ha sido catalogado la venta de entradas del artista “Peso Pluma”, quien en su propio país no pudo agotar localidades para “El Foro Sol” (el escenario más importante de México) cuyo aforo es para 37 500 personas. La noticia que se regó es que, la preventa para su presentación del 11 de noviembre, no sirvió ya que “esperaban un sold out” anticipado por los millones de seguidores manitos. La triste historia por no lograrlo por es que algunos medios y redes afirman que “Peso Pluma ha caído y es un artista inflado por el mercadeo musical”. Teniendo en cuenta que la entrada más cara es de $1.068.243; los medios de México , lo han apoyado con mensajes que “están decentes” en comparación de los de Taylor Switf o Paul McCarthney. Aunque el artista no hecho declaraciones, se sabe su gira estará en estadios en Tijuana, Culiacán, Quétaro, Puebla y Acapulco esperando que si tenga el éxito esperado.

