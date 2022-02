Personera no aguantó las lágrimas, lloró al contar que su comunidad está aguantando hambre

in

La tristeza y el desespero por lo que se vive en su comunidad es evidente en los ojos de Martha Camacho, personera de El Charco, Nariño.

«Es duro querer y no poder, es impotencia, dolor, tristeza, saber que hay tanta gente aguantando hambre en este momento y sin poder decir aquí estamos, porque estamos, pero no estamos porque no podemos cumplir estas necesidades», dijo la personera entre lágrimas ante la cámara y los micrófonos de Blu Radio.

La situación se da en medio de un paro liderado por afrodescendientes, indígenas y campesinos de 85 veredas que ya completa 20 días en el que piden que la fuerza pública salga de su territorio por temor a quedar en medio de un fuego cruzado entre ellos y los grupos armados ilegales; además, le solicitan al Estado inversión social.

Pero la situación ha generado que se perjudique la comunidad que ya ni encuentra alimentos en los negocios, así lo declaró la defensora de derechos humanos que entre lágrimas solicitó al Gobierno Nacional poner su mirada en esta población.

