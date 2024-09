En el acto de reparación a víctimas del conflicto armado más grande de 2023, 2.063 víctimas residentes en Medellín y el Valle de Aburrá recibieron indemnizaciones por un valor de 19.702 millones de pesos.

La mayoría de las víctimas enfrentaron desplazamientos forzados, muchos de sus familiares fueron asesinados o desaparecidos. Algunos también sufrieron por secuestros, torturas, delitos sexuales y lesiones que causaron discapacidad y por ataques de grupos armados.

La entrega de los recursos estuvo a cargo de la Unidad para las Víctimas, como parte de tres jornadas consecutivas de notificación de indemnizaciones.

La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, indicó que durante este año la entidad ha entregado 22.402 indemnizaciones a víctimas del conflicto armado en Antioquia, con una inversión de 234.361 millones de pesos.

“Debo reconocerles, como víctimas del conflicto armado, la resiliencia y fortaleza que han tenido para sobreponerse frente a la situación vivida. Y agradecerles por esa oportunidad que le han dado al país muchas veces en la construcción de la paz”, dijo Tobón.

Manifestó que fue presentada “una propuesta al Congreso para buscar nuevas fuentes de financiación para avanzar con la medida de indemnizaciones”.

La voz de las víctimas

Andrea Echavarría, una de las personas reparadas, recuerda que hace 26 años, varios hombres armados irrumpieron en su casa en Tarazá.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Me apuntaron con unas armas en la cabeza y me dijeron que se iban a llevar a mis hijos. Yo no lo iba a permitir y les dije que para quitármelos me tienen que matar primero a mí”, narró Echavarría.

La mujer logró evitar el reclutamiento de sus hijos adolescentes, pero la amenazaron para que saliera del pueblo en un plazo de dos horas. Desde ese momento comenzó una lucha incansable para sobrevivir con sus hijos en varios municipios.

“Perdí mi casa y todo, salí con una maleta para cinco personas. Lo más importante fue que salvé la vida de mis hijos”, relató al recordar su acto de valentía y amor.

Sobre la indemnización afirmó: “A pesar de todos los sufrimientos, esta es una ayuda que hay que aprovecharla al máximo y mi pensado es construir una vivienda para mis hijos y para mí”.

Vea más noticias de Medellín