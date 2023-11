VIDEO. «Mi primera chamba»: Perrito enamora en redes por trapear donde hizo ‘chichi’

in

En redes sociales se hizo muy viral un tierno video donde se le ve a un perrito trapeando, al parecer, lo que sería su orina.

Esta acción del perrito ha causado diversas reacciones, en su mayoría positivas, pues todos se llenan de ternura al ver como un su boca, este perrito coge el trapero y comienza a limpiar en círculos.

Este perrito de raza Golden no deja de ser tendencia y las personas cometan creer que sí puede estar limpiando su orina, porque esta raza tiende a aprender tareas de este tipo con facilidad, y aunque se tratara de un juego, lo cierto, es que no hay persona que se resista a la ternura que provoca.

Estos son algunos de los comentarios que provoca este perrito:

«Es el perrito más hermoso del planeta» «Me muero de ternura» «ojalá el mío aprendiera, se lo pondré de ejemplo» «He visto a este perrito cien veces y no me caso, me considero su fan»

