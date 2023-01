Periodista reveló en plena transmisión que fue víctima de violencia por su expareja: “Estoy viva de milagro”

Tras el reciente caso de feminicidio de la Dj Valentina Trespalacios, son varias las mujeres que han elevado una voz de apoyo para aquellas que están viviendo el flagelo de la violencia machista, entre ellas, Ana María Vélez, quien es periodista en Cablenoticias, reveló en plena transmisión que fue víctima de violencia intrafamiliar por su expareja. Aseguró que se encuentra “viva de milagro”.

Según la periodista, en el 2014 su vida estuvo en riesgo por parte de su expareja y que a pesar de haber denunciado el hecho, siente que las recomendaciones que le entregó el Fiscal fueron difíciles para ella como víctima.

Adicionalmente: “La psicóloga que me atendió también me falló, haciéndome sentir culpable de lo que pasó. Estoy viva de milagro y hoy quiero dar mi testimonio, aquí. Como mujer, como periodista. Quizás, hoy en día, se me aguan los ojos con esta situación, porque a mí también me tocó vivirla”, dijo Ana María Vélez.

Por último, la periodista elevó una solicitud al Presidente Gustavo Petro, para que declare emergencia por violencia de género para proteger a las víctimas de este flagelo.

