Perdimos un partido pero aún no el título

Sé que son muchas las dudas que ha dejado el Deportivo Independiente Medellín luego de la abultada derrota que recibió frente al Junior de Barranquilla en el partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano.

La primera de ellas es no entender o encontrar justificación alguna sobre la caída que presentó el equipo más cuando la ilusión estaba latente por parte de la hinchada poderosa luego de presenciar un primer tiempo que indicaba que el segundo podría ser igual o manejable para traerse un buen resultado.

Prefiero no buscar culpables o determinar situaciones concretas al pobre desempeño del segundo tiempo porque es precisar la fácil y a esto no podemos llegar cuando en el fútbol no hay nada escrito y si bien el marcador es abultado, se guarda la esperanza de poder revertir este marcador a nuestro favor ¿por qué no?

Creer en lo nuestro y demostrar que este Medellín en situaciones difíciles siempre ha salido adelante debe ser ahora nuestro propósito. Los jugadores requieren el apoyo de su hinchada poderosa más que nunca y es por ello que debemos rodear al equipo y demostrarles que estamos con ellos en las buenas y en las malas.

Estoy seguro que Zambrano replanteara las situaciones que llevaron al equipo a esta derrota. Levantar el ánimo de sus jugadores será fundamental para alcanzar el propósito de un nuevo título.

Ojalá al estadio en el próximo partido de vuelta, fueran todos aquellos hinchas con actitud positiva que piensen siempre que el marcador se puede revertir. Si el Junior en un solo tiempo hizo su festín, nosotros lo podemos hacer en los dos que nos quedan y sobre todo cuando tenemos con quien hacerlo.

El Deportivo Independiente Medellín es un equipo grande, poderoso y por lo tal hará respetar su casa con el acompañamiento de su hinchada que lo estará animando de principio a fin.

Como hincha y orgulloso de ser la oveja roja de mi familia, creo en mi equipo, en sus jugadores así se equivoquen, porque el Medellín es un sentimiento y ese amor que le tengo lo llevaré hasta lo último sin perder nunca la esperanza de verlo alcanzar una nueva estrella.

Perdimos un partido pero aún no el título y mientras exista la posibilidad de lograrlo, sigo creyendo que podemos tener en nuestro escudo la séptima estrella.

@emecorrea