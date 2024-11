Perdidos en la adversidad

El fútbol, en su esencia, es un deporte lleno de altibajos. A veces, se saborea la victoria, mientras que otras ocasiones se experimenta la amarga derrota. Y es precisamente en momentos como estos en los que se debe reflexionar sobre lo sucedido, analizar las causas y aprender de los errores. El partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el Millonarios de Gamero fue un claro ejemplo de un equipo perdido.

El ¨Pelón¨ Alfredo Arias, quien en su momento fue elogiado por su labor en la manera en que, para el equipo, pareció perderse en primer lugar en la elección de sus jugadores frente a los ¨Embajadores¨. La escogencia del once inicial no fue la adecuadas y esto tuvo consecuencias fatales para el equipo. Un plan de juego errático desencadenó una derrota contundente por 5 goles a cero.

Uno de los principales errores fue la presentación del ¨Caloto¨ Yimy Gómez a mi consideración por el experimentado Eder Chaux. El canterano infortunadamente se mostró como si fuera su debut profesional. Mostró extrañamente una actitud asustadiza por la cual se vio comprometido en varios de los goles del rival. No dejo en destacarlo como un buen arquero pese a este revés frente al equipo capitalino

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

Además, la defensa se mostró perdida desde el primer minuto. Tanto los centrales Aja como el ¨Tumaco” José Ortiz sumado al lateral Londoño demostraron una falta de contundencia y estabilidad que afectó gravemente el rendimiento del equipo. Este déficit permitió que los atacantes rivales se desenvolvieran sin dificultades y marcaran goles con facilidad.

Los volantes de marca, encabezados por Alvarado, también se perdieron en la contención del medio campo, no lograron cortar las ideas del contrario ni dar la profundidad necesaria al equipo para sacarlo desde atrás. Es fundamental que estos jugadores encuentren mayor solidez y presencia en el campo para fortalecer el funcionamiento colectivo.

Lima fue otro jugador perdido. El uruguayo estuvo carente en su juego y si bien se espera que en los próximos partidos justifique su llegada al “Equipo del Pueblo” es necesario que rápidamente se acople al igual que John Vásquez.

En el ataque, la presencia de León fue nula. No generó temor alguno en la defensa rival y fue fácilmente controlado. El equipo necesita un delantero que marque la diferencia, un verdadero definidor que genere los goles necesarios para llevar al equipo a la victoria. La falta de un ariete con estas características es una situación que la dirigencia debe abordar con urgencia.

Lo he manifestado en mis redes sociales y he dicho que el fútbol ha cambiado mucho. El 10 era un referente, el líder, el de más, ahora es un simple suplente que no tiene el peso suficiente para echarse un equipo al hombro y eso desde hace rato lo presenta el Deportivo Independiente Medellín. Monsalve a mi consideración aun está muy crudo para portar ese número o por lo menos no es aquel que merezca tanto para ser ese referente que necesita el equipo.

A la dirigencia en las últimas temporadas se le ha destacado y reconocido su esfuerzo en la contratación de jugadores. Se valora lo que han hecho y eso no es desconocido por parte de la poderosa hinchada. Lo único que se les pide es que contraten un definidor, un verdadero “killer” de esos que generan temor en las defensas rivales. León es un buen pivot de eso que con chispazos nos da alegrita pero pare de contar. Sabe mover defensas pero necesita a su lado al verdadero anotador.

Perdimos si, y con un marcador abultado es cierto pero creo en el ´Pelón¨ en una dirigencia que la tiene clara y que está trabajando para que nuestro equipo no se quede perdido.

Las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de su autor.