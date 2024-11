El técnico del DIM, Alfredo Arias, sorprendió cuando manifestó que "Peralta me venció", al tiempo que dijo que no lo tendrá más en cuenta para el 'Poderoso' mientras él esté al mando. Foto: Tomada de video de la Dimayor

«Peralta me venció, mientras yo esté, no juega más: Alfredo Arias, técnico del DIM

Alfredo Arias, técnico del DIM, sorprendió en rueda de prensa al indicar que el jugador juvenil Jaime Peralta de 19 años no va a jugar más en el ‘Poderoso’ mientras él esté, «Peralta me venció».

El jugador, que ha convertido goles muy claves para el DIM y que se formó en el ‘Poderoso’, llegó en enero del 2024 a préstamo con opción de compra del Cúcuta Deportivo.

En la conferencia luego del clásico antioqueño contra Atlético Nacional, el entrenador uruguayo, dijo con contundencia que “Peralta me venció”.

El estratega, al cierre de la ronda con los medios, dijo que “Peralta (Jaime) me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido, me venció”.

El estratega se vio visiblemente afectado, incluso triste, al tener que tomar una decisión de este tipo con un jugador que en la cancha ha respondido bien.

«Peralta me venció”: Esto explicó Arias

Arias agregó que Peralta “es un muchacho joven, al cual intentamos ayudar una, dos, tres, cuatro, perdí la cuenta”, manifestó.

De acuerdo con el estratega al servicio del ‘Equipo del Pueblo, “ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca”

En medio de la declaración en tono reflexivo, dijo además que Peralta tiene que aprender de la profesión, “es bendita, deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida”, dijo.

Finalmente el entrenador señaló que Peralta “es joven y seguramente va a aprender. La única manera que aprenda es que acá, mientras yo esté, no juega más.” dijo Alfredo Arias.

Mientras esto ocurre en la interna del equipo, la plantilla trabaja en prepararse para el partido contra Defensa y Justicia en el Atanasio Girardot por la Sudamericana.

