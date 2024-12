En los People’s Choice los fans eligieron Shakira y Bad Bunny lo mejores cantantes latinos del año anterior.

Cada año los People’s Choice premian lo mejor del año anterior y por eso son respetados en la industria del cine, la televisión y la música. La votación es basada en las predilecciones del público y así demuestran la tendencia de lo que gustó por impacto y audiencia. En el caso de la televisión «Grey’s Anatomy» que alcanza más de 20 años ganó como «Mejor Drama TV«; «Loki» como Mejor Serie TV Ciencia Ficción; «Mejor Actor de Comedia» el novio de Rosalia, Jeremy Allan White por The Bear. En la música fue evidente que la reina fuera Taylor Swift como «Mejor cantante pop» y «Mejor Concierto The Eras Tour«.

