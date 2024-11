Pelea de influencers Djs Marcela Reyes Vs Natalia París

Ahora hay pelea de influencers «Djs» donde Marcela Reyes se va contra Natalia París según ella por una decepción.

Con la premisa «que uno no se puede creer más que nadie«, la Dj de la Guaracha y animadora de Fiestas Marcela Reyes, tranzó un Vs contra Natalia París al referenciarla con esa afirmación. Todo parece indicar que, ellas trabajaron juntas en una oportunidad y algo no le gustó a Reyes. Cabe destacar que Natalia París, lleva más tiempo de carrera profesional y donde ha logrado no solo mostrar sus habilidades como empresaria también musicales en donde tiene una gran agenda. En redes sociales se le siempre activa con sus presentaciones en diferentes partes del mundo, duela a quien duela.

Ahora Marcela tranza Vs con una crítica a la paisa a través de esas dinámicas de redes al preguntarle «qué famoso la ha decepcionado«. Según ella un audio de París la decepcionó ya que hablaba de ella y no como esperaba. «Yo tenía una relación cordial con ella, un par de veces nos vimos en eventos, teníamos shows juntas, un evento en Cartagena un día, pero hace dos años me mostraron un audio de ella donde se refería de manera déspota hacia mí, sobre todo a mi carrera como DJ y a la guaracha como tal. Ella decía: ‘Yo qué me voy a presentar al lado de esa guarachera, a mí me ha costado mucho mi carrera’. Mejor dicho, como bajándome a mí, como mirándome por encima del hombro» expresó la Dj de Guachara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Reyes (@marcelareyes)

Marcela Reyes no se la traga

Reyes siguió hablando que ella ha luchado en este medio y esas palabras de Natalia si le molestaron, «una mujer de mi casa, tranquila, juiciosa, trabajadora, a mí no me ven quitándole por ahí el marido a nadie, ni metiéndome con hombres ajenos, ni nada de esas cosas como para que me quieran ver por encima del hombro. Entonces el que esté libre de pecado que lance la primera primera, aquí uno no se puede creer más que nadie«. Concluyó Marcela dejando ver que si existe un Vs el día que se encuentren.

