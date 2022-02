[Video] Le pegaron a un Médico en Apartadó, Antioquia, porque se negó a dar una incapacidad

El médico José Ricardo quien presta sus servicios para un centro Médico en el municipio de Apartadó, Antioquia, dio a conocer que fue víctima de agresiones por parte de uno de sus pacientes.

El Médico contó que el paciente ya tenía varias incapacidades concecutivas

Contó que atendió a un paciente durante una consulta en la mañana sin ningún problema, que le generó una incapacidad de 15 días que en ese momento consideró que requería pero él venía con varias incapacidades también de 15 días.

«El señor me decía que no podía ver nada que tenía un proceso que no le habían terminado todavía pero que la incapacidad anterior se le había vencido hacia 2 días y el quería que yo le diera esos dos días, le dije no podía porque no podía dar fe de un acto médico que yo no he hecho y segundo porque el sistema no me lo permite», narró el Doctor.

Dijo que en ese primero momento se fue tranquilo, al parecer por entender la situación pero que una hora después el hombre regresó furioso porque en la EPS no le habían autorizado la incapacidad y culpó al médico de ello.

El Médico dijo que enfurecido le dio dos golpes fuertes al escritorio y comenzó a insultarlo, «comenzó a lanzar improperios contra la entidad y contra mi, una de las auxiliares llegó porque escuchó el estruendo y yo le pedí el favor a ella que por favor llamara a los señores de portería para que vinieran a controlar al señor y el se abalanzó contra mi».

Relató que fueron varios los golpes que el hombre le dio, el más visible de ellos en el rostro.

Durante la agresión un paciente y luego el guarda de seguridad tuvieron que intervenir ara controlar al violento hombre, que resultó ser un trabajador bananero a quien el médico ante la agresión lo demandó.

El Médico que lleva 9 años en Urabá, dijo que está muy triste por lo sucedido por es primera vez en los casi 20 años que tiene como profesional de la salud, «el respeto al médico se perdió desde hace mucho tiempo, pienso que en gran parte hemos sido víctimas del sistema porque las personas no entienden que muchas de las falencias no son originadas por el médico», puntualizó.

Hace pocos días un hecho similar le sucedió a otro Doctor que labora en el mismo centro médico, a él además de los insultos y agresiones físicas, lo escupieron, al parecer, también por negarse a dar una incapacidad el día lunes. «Ese es un problema que se vive todo el tiempo, los médicos nos vemos evocados a esa intimidación por parte de muchos pacientes que pretenden de alguna u otra manera acceder a incapacidades sencillamente porque fueron irresponsables durante todo el fin de semana», dijo el Médico.

El Doctor que en las redes sociales han calificado como buena persona y excelente profesional, le dieron 8 días de incapacidad por los golpes y luego de contar todo lo sucedido, concluyó, «seguiré en lo que es, sin miedo, sin cobardía, haciendo mi trabajo como me gusta hacerlo».

