FOTO: Paulina Vega dio una “respuesta de reina” en Instagram

Paulina Vega se puso a jugar con sus seguidores a responder preguntas y contestó lo que muchos llaman la “típica respuesta de reina” que puso a reír a muchos.

Nuestra ex miss universo es muy inteligente y eso no se discute, lo que no quiere decir que a veces ella no se tome la vida con humor o que no se equivoque, como sucedió en la pasada ronda de preguntas que hizo con sus seguidores de Instagram.

Vega contestó preguntas de diferentes temas y hubo una en particular que desató la histeria colectiva. Le preguntaron “¿qué país te gustaría conocer?” y ella respondió de forma directa: “AFRICA”.

Para muchos fue una respuesta acertada, pero algunos se percataron de los dos errores que hay allí: 1. Que África lleva tilde en la primera A; 2. Que África es un continente, no un país. Esto fue catalogado como una “típica respuesta de reina”, haciendo alusión a las desafortunadas frases disparatadas que varias candidatas han dicho al momento de responder las preguntas del jurado en diversos concursos de belleza a través de la historia.

Paulina eliminó la respuesta y todo quedó como una anécdota graciosa más. Además, defendemos la capacidad de las chicas de responder algo sobre asuntos álgidos en tan solo segundos para ganar una corona.