VIDEO: Paulina Aguinaga presentó 140 mil firmas ante la Registraduría para su aspiración a la Alcaldía de Medellín

En rueda de prensa, la candidata a la alcaldía de Medellín Paulina Aguinaga, informó que el martes 30 de mayo, realizó la entrega de 140 mil firmas ante la Registraduría Nacional.

“A diferencia de otros precandidatos, mi candidatura es seria y no depende de la aspiración de Fico, quien tiene su corazón en la Presidencia de la República y no en la ciudad, por eso Medellín necesita una alcaldesa y no frustrados candidatos presidenciales (…) los desaciertos de Quintero no pueden hacer ver a Fico como un gran estadista”, dijo la candidata.

Aguinaga también instó a las demás campañas, para que la contienda se realice con propuestas, argumentos y no con polarización, encuestas amañadas por quienes las financian, descalificativos y ataques personales.

Para más noticias de política.