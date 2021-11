Video: «Se reunió a las espaldas del partido», Paulina Aguinaga desnuda detalles de la división dentro del Centro Democrático

La concejal de Medellín, Paulina Aguinaga, publicó un nuevo video en el que se refirió a la situación vivida dentro de su partido, el Centro Democrático, tras perder la presidencia del recinto para el 2022, y dejó claro que no es ‘traidora’, como algunos la quieren llamar.

La concejal se refirió a la situación vivida la semana pasada en la elección de la Mesa Directiva del recinto para 2022, y expresó que «el concejal Simón Molina, sin ser el vocero de la bancada, y sin estar legitimado, se reunió con los 3 concejales alternativos (Daniel Carvalho y Duque y Luis Bernardo Vélez) a hacer acuerdos a espaldas de la bancada».

Dejó claro que ellos se reunieron sin que hubiese un consenso, e incluso demostró que el mismo día de la elección aún no existía ningún acuerdo entre los corporados, como lo expresó Molina en una entrevista.

Además Aguinaga aprovechó para mostrar con pruebas los comentarios de los concejales alternativos, que buscaron al Centro Democrático para aliarse, pero que en tiempos pasados atacaban no solo al partido, sino al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La concejal fue mucho más allá, y dejó ver su enfado ante algunos de sus compañeros, pues aseguró que ellos mismos, que durante este periodo están ejerciendo oposición, callaron durante la administración anterior muchas problemáticas, como la situación vivida en EPM, en la que muchos corporados se hicieron los ‘ciegos’, y no hablaron de temas trascendentales que hoy tienen a la empresa más importante de Medellín en aprietos.

Por último, también dejó claro que su postura no es partidista, sino que está en la búsqueda de los beneficios de la ciudad, y por ello, ha votado negativo los proyectos de acuerdo que ha radicado la Alcaldía y que ella ha considerado perjudiciales, pero también ha apoyado los que cree que son en beneficio de todos. Caso contrario, como lo dice en su video, con concejales como Simón Molina y Sebastián López, quienes han votado a favor proyectos como entregarle facultades extraordinarias al alcalde.

Para leer más noticias de Medellín, ingrese aquí.

🔵🟡 Enfrentaré con gallardía los procesos que se vengan. Soy mujer y no me voy a dejar discriminar ni me voy a dejar dar órdenes porque mis principios están por encima de cualquier cosa. #AbroHilo pic.twitter.com/RvGmX4ERzE

— Paulina Aguinaga (@PauAguinaga) November 12, 2021