Paula Abdul «productor de American Idol me atacó sexualmente» y escandaliza a Hollywood en el segundo día del 2024.

La cantante y bailarina quien en los 90s fue una gran celebridad, hizo una revelación sobre «una manoseada» y ataque de Nigel Lythgoe, el productor ejecutivo de American Idol , quien en el 2000 la acosó sexualmente. Según documentos obtenidos por la Revista People, la demanda reposa en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Esta detalla que Lythgoe, la agredió sexualmente en dos ocasiones, una «durante las primeras temporadas de American Idol y la otra en otro programa de baile» en el que Paula Abdul de 61 también fue presentadora. La demanda especifica que Lythgoe «la empujó contra la pared, agarró su vagina y senos, y trató de besarla a la fuerza«. Por el momento Simon Cowell a quien durante el reality le acuñaron un romance con Abdul no se ha pronunciado frente a la demanda.

Así se divertía Paula Abdul en American Idol



El Dato: La demanda de Abdul recae no solo en Nigel se extiende a las productoras de los espacios en los que trabajó como 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions Inc. la «Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual y Encubrimiento» permite a las ablusadas, denunciar así el tiempo haya expirado y se tiene en cuenta que los Ángeles y Nueva York a finales del 2023, recibieron varias de ellas que saldrán a la luz pública.

