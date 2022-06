Expresidente Pastrana pidió auditoría forense para el software electoral

in

El expresidente Andrés Pastrana, ha sido uno de los políticos que más ha criticado el proceso electoral colombiano, y esta vez, manifestó que es necesario una auditoria forense del software.

Según indicó, “mientras no haya auditoría forense del software utilizado en las dos elecciones de este año y las por venir no puedo estar tranquilo por la democracia. Los reiterados silencios del Registrador a interrogantes en torno a su conducta han demostrado que su palabra no vale nada”, señala Pastrana.

Y es que no es la primera vez que el expresidente manifiesta su descontento con los resultados de los comicios electorales, pues en las pasadas elecciones al Congreso, fue uno de los principales críticos de los resultados, señalando que la Registraduría cometió, según él, varias irregularidades en el proceso electoral.

Mientras no haya auditoría forense del software utilizado en las dos elecciones de este año y las por venir no puedo estar tranquilo por la democracia.

Los reiterados silencios del Registrador a interrogantes en torno a su conducta han demostrado que su palabra no vale nada. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 1, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí