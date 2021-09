Pastor pide a feligreses donar más dinero para acelerar la llegada de Jesús

Las afirmaciones del pastor evangelista, Jesse Duplantis, generaron polémica luego de asegurar que “Jesús todavía no ha regresado a la Tierra, porque los creyentes han donado poco dinero a su iglesia”.

El pastor les dijo a sus fieles en un evento transmitido en vivo por redes sociales que la llegada de Jesús se ha “retrasado” porque la gente “no está dando de la manera que Dios quiere”.

Estas afirmaciones fueron hechas por el religioso estadounidense en el marco de unas acciones de recaudación de fondos que venía adelantando en su iglesia.

En un video publicado en el Facebook del ministerio, Duplantis y su esposa dijeron que habían regalado generadores por valor de $ 100,000 y “rumores ” en la comunidad dice que es “un montón de tonterías “, informó NBC.

De acuerdo con medios locales, el predicador Jesse Duplantis dirige una de las iglesias con mayor número de seguidores en Estados Unidos, y su fortuna fue estimada en unos 300 millones de dólares.

El cura ha llamado la atención luego de que expresara que Jesús no ha regresado todavía porque la gente no está donando suficiente dinero.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) September 22, 2021