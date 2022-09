El fútbol se tomó un respiro en las principales ligas del mundo debido a la Fecha FIFA para partidos amistosos de selecciones nacionales y la competencia europea en la Liga de Naciones.

Entre los duelos más llamativos aparecen España vs. Suiza e Italia vs. Inglaterra por la UEFA, y el encuentro Brasil vs. Ghana. La Selección Colombia tendrá acción este sábado, 24 de septiembre, en el comienzo de la era Néstor Lorenzo.

Así las cosas, este será un fin de semana lleno de emocionantes compromisos sin dejar a un lado algunos buenos partidos en ligas de

México, Brasil, Argentina y Colombia.

Liga de Naciones de la UEFA

Viernes, 23 de septiembre

1:45 pm | Alemania vs Hungría

1:45 pm | Italia vs Inglaterra

Sábado, 24 de septiembre

1:45 pm | España vs Suiza

1:45 pm | Rep. Checa vs Portugal

Domingo, 25 de septiembre

1:45 pm | Dinamarca vs Francia

​1:45 pm | Gales vs Polonia

1:45 pm | Países Bajos vs Bélgica

Amistosos de selecciones

Viernes, 23 de septiembre

11:00 am | Irán vs Uruguay

11:00 am | Paraguay vs Emiratos Árabes

1:00 pm | Arabia Saudita vs Ecuador

1:30 pm | Brasil vs Ghana

7:00 pm | Argentina vs Honduras

Sábado, 24 de septiembre

11:30 am | Bolivia vs Senegal

6:30 pm | Colombia vs Guatemala

8:00 pm | México vs Perú

Otros partidos importantes

Viernes, 23 de septiembre

5:00 pm | Godoy Cruz vs Boca Juniors (Frank Fabra)

Liga de Argentina

7:00 pm | Necaxa vs Mazatlán (Nicolás Benedetti)

Liga MX

Sábado, 24 de septiembre

9:15 am | Mirandés vs Real Zaragoza (Gabriel Fuentes)

Segunda división de España

1:30 pm | Lanús (Felipe Aguilar) vs San Lorenzo (Cristian Zapata)

Liga Argentina

4:00 pm | River Plate (Juan Quintero/Miguel Borja) vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Liga Argentina

4:30 pm | Millonarios vs América de Cali

Liga Betplay

Domingo, 25 de septiembre

6:00 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Avaí

Brasileirao