VIDEO. ¿Por infidelidad? Participante del ‘Desafío’ se separó tras terminar el reality

La ex participantes del ‘Desafío’ Sara Cifuentes se separó, por medio de sus estados de Instagram afirmó la noticia. Se habría dejado con el papá de su hijo la semana tras salir del reality.

Sara Cifuentes aseguró que una de las preguntas que más le hacen sus seguidores de las redes sociales ¿Por qué no muestras a tu esposo? Ante tantas dudas, la ex participantes del ‘Desafío’ contó detalles de su vida personal.

Yo me separé. Sí, yo me separé apenas regresé de El Desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando. Simplemente son cosas que pasan, todo está excelente. Mi relación con él está excelente, es el papá de Mati, pero ya. No pregunten más esto porque no voy a hablar del tema como tal”, dijo Sara Cifuentes.

Algunos internautas aseguran que el papá de su hijo le habría sido infiel mientras que ella participaba en el reality.

Finalmente, la crossfitera aseguró que se siente plena en su soltería. “Quédense con que estoy bien, demasiado feliz, mi vida está muy bien”, indicó la exparticipante del ‘Desafío’.

