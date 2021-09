Pareja de influenciadores no le asignó género a su bebé, esperan que decida cuando crezca

Una pareja de influenciadores brasileños, tomó una decisión sin precedentes respecto a su bebé, a quien decidieron que no le asignarán un género, pues esperan que lo decida cuando crezca.

Se trata de Bianca Andrade y Bruno Carneiro, padres primerizos que tomaron esta decisión luego de que la tía del bebé y hermana de Bruno, quien se identifica como una persona no binaria, les hiciera reflexionar sobre esta decisión.

Según las declaraciones de Bruno a la revista GQ en Brasil, cuando él y su pareja querían hacer una fiesta para revelar el sexo del bebé, su hermana los cuestionó.

“Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: ‘¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto y me hizo pensar», dijo.

Por esto, la pareja decidió llamar Cris al bebé y pintaron su habitación de color morado. Además, decidieron que le vestirán con tonos azul y rojo para “garantizar que crezca con todas las libertades” y decida cuál será su género cuando tenga «la madurez necesaria para hacerlo”.

