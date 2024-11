Pareja de actores hackeados en redes sociales

Resumen: La pareja de actores Fabián Ríos y Yuly Ferreira, sufrieron un hackeo en redes sociales en sus páginas de Facebook donde en sus historias aparecieron imágenes de contenido de desnudos y otras que no tenían relación con su vida profesional. Es preocupante ver cómo algunas personas están siendo afectadas por la difusión no autorizada de contenido íntimo en las redes sociales. Esto es una violación de la privacidad y puede tener graves consecuencias para quienes son objeto de este tipo de ataques. Es importante que todos tomen medidas más efectivas para proteger la privacidad y prevenir el acceso no autorizado a sus cuentas. Además, es crucial que la sociedad en su conjunto rechace y condene este tipo de comportamiento, reconociendo el daño que causa a las personas afectadas. Para Fabián y Yuly hicieron una advertencia en el Programa "Lo Se Todo Colombia".