VIDEO. Paracaidista a los 104 años, abuelita hizo increíble salto en avión de 4.114 metros de altura

Dorothy Hoffner, paracaidista a los 104 años de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, dejó sus temores a un lado y se lanzó en paracaídas con la intención de entrar al Libro Guinness de los Récords como la persona más longeva en hacer este tipo de salto.

Con 104 años, Dorothy Hoffner se subió a un avión y con ayuda de un instructor tocó tierra en Skydive Chicago, en Ottawa, a unos 140 kilómetros al suroeste de Chicago, según reportó el diario Chicago Tribune.

Según Record Guinness la paracaidista de más edad fue para la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, quien fue reconocida a los 103 años en 2022.

De acuerdo con medios internacionales, no es la primera vez que la mujer lo hace. Cuatro años atrás, para su cumpleaños número 100, saltó por primera vez en paracaídas. Este año lo volvió a hacer saltando desde 4100 metros de altura junto a un instructor de la Asociación Estadounidense de Paracaidistas.

Tras la felicidad que sintió al lanzarse del avión, ya planeó su nuevo reto. Anunció que cunado cumpla 105 años en diciembre quiere volar en un globo aerostático.

Her friends just jumped too. She convinced one from her senior living facility to jump today. The plane jolted when they leapt. pic.twitter.com/S0Xns4q9Fc

— Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023