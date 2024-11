La secretaria de Movilidad de la cuidad Santiago de Cali, anunció diferentes cambios en las vías de algunos sectores de la ciudad.

Serán dos tramos los que tendrán cambios, que empezaran a regir desde el martes, 13 de febrero.

Lo que informó la entidad los cambios serán en:

EL primero cambio será en la glorieta de la Avenida Cañasgordas ubicada sobre la calle 16 a la altura de la carrera 105 en el barrio Ciudad Jardín en el sentido sur-norte.

Esto es, los vehículos que transiten, desde las 06:30 a.m. hasta las 08:30 a.m. y desde las 04:30 p.m. hasta las hasta las 06:30 p.m., por la Cañasgordas desde Pance, Jamundí y que giraban, en este sitio, hacia la zona comercial de la carrera ya no pueden girar a la izquierda para tomar la carrera 105.

Según esto, la vía tendrá continuidad y los conductores deberán ingresar a la zona por el retorno del centro comercial Jardín Plaza.

La secretaria de Movilidad dijo que estos cambios se deben al colapso vehicular en la zona con este cambio pretende que la movilidad mejore.

Ademas de acortar los tiempos de desplazamiento de los caleños.

El segundo cambio que harán desde la secretaria de Movilidad, es en la continuidad de la calle 25, más conocida como vía Panamericana a la altura de la carrera 109, en el ingreso al sector de Bochalema.

Ahí el giro a la izquierda queda prohibido y los motoristas deberán buscar el ingreso a la altura de la Universidad Autónoma o por la calle 42 en la avenida Ciudad de Cali.

La secretaria de movilidad, ya venia realizando las pruebas que determinarían las necesidades de realizar el cambio.

