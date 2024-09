El Gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y de Salud, al igual que el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, quemará todos los cartuchos de aquí a la Semana de Pascua, para salvar el proyecto de reforma a la salud.

Así lo señaló el ministro Luis Fernando Velasco, después de reconocer que la reforma está atravesando por una crisis innegable, pero que su obligación es desempeñarse a fondo para tratar de lograr que se abra el debate en la Comisión séptima del Senado, a pesar de que la iniciativa está contra la espada y la pared.

“Concertación, esa es la palabra y lo que nosotros estamos buscando, somos respetuosos de las decisiones del Congreso, ni más faltaba, si el Congreso vota archivando este proyecto asume tanto el costo político como el rédito político. Igual, si el congreso revive el proyecto también tendrá costo político y réditos políticos, después de Semana Santa se activará el debate de la votación y el debate de la reforma, buscaremos distintos mecanismos para que a través de espacios de concertación en los que, evidentemente, nosotros tendremos que ceder para buscar que no se hunda la reforma, porque creemos que es una buena reforma para el país”, explicó Velasco.

Sin embargo, el jefe de la cartera Política advirtió que el gobierno no permitirá que se cambie el espíritu de la reforma, entendido este como el mejoramiento de la prestación de servicios oportunos y de calidad en las zonas más apartadas, en las zonas más pobres y deprimidas de las grandes ciudades y en cada rincón del territorio nacional.

“Hay muchísimas zonas donde los ciudadanos, a pesar de tener un carnet, no son atendidos en salud, particularmente en las zonas rurales, las zonas pobres, las fronteras, el sur del caribe, el pacífico, la frontera de la Orinoquia, la Amazonia, tienen estos problemas y muchos lugares de ciudades grandes, zonas deprimidas donde la gente mantiene estos problemas. Por ello el Gobierno cree en el giro directo, por ello el Gobierno cree en un mayor control, por ello el gobierno cree que lo que hay que hacer es no dañar la atención en salud donde está funcionando, sino llevar esa atención en salud en donde no está funcionando”, puntualizó el ministro del Interior.

Además, Velasco insistió en que desde el Gobierno se hará uso de todos los mecanismos democráticos para que se abra el debate y la votación, avanzando en las mesas técnicas, en las reuniones con el ministerio de Hacienda, en los espacios de diálogo y en cuanto espacio que permita explicar, aclarar y debatir la reforma.

“Evidentemente el proyecto está en una crisis, ochos senadores han pedido que se hunda el proyecto, que se archive, nosotros tenemos un tiempo, hay unas mesas que ellos mismos pidieron, mesas técnicas con Hacienda, uno de los elementos centrales para pedir el hundimiento es que no hay la viabilidad financiera y para eso son las mesas técnicas que entiendo se van a hacer entre esta y la otra semana, estamos buscando que el proyecto se debata y que pueda estudiarse a fondo el articulado, cuáles son las propuestas que traemos para mejorar el servicio de salud en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más alejadas, pero si el proyecto pierde su espíritu, no nos sirve”, concluyó Velasco.

