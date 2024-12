Lima, 15 feb (EFE).- El delantero Paolo Guerrero confirmó este jueves que finalmente no jugará en el equipo Universidad César Vallejo, de la Primera División de Perú, debido a las amenazas que ha recibido su madre de delincuentes, pese a haber firmado un contrato para la temporada de 2024.

"Lo que más quería era jugar en el Vallejo, jugar en Trujillo que es una ciudad linda, solo tengo elogios", dijo Guerrero a América TV, antes de agregar que, pese a querer jugar en su país natal y estar "muy feliz" tras la firma del contrato, ha decidido junto a su familia no hacerlo por seguridad.

El futbolista explicó que la semana pasada, horas después de firmar el contrato de manera virtual con el club de la ciudad de Trujillo y mandarlo a su abogado, su madre le llamó para relatarle que había recibido mensajes amenazadores.

"Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto", dijo Guerrero.

En el chat que el delantero mostró al medio se aprecian amenazas que mandaron a su madre delincuentes de la norteña ciudad de Trujillo, que el Estado peruano declaró este lunes en emergencia por el aumento de criminalidad.

"Mándale este recado a Paolo, acá el norte es nuestro, que vaya acomodándose a nuestro ritmo, queremos que nos haga una colaboración a la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias", reza uno de los mensajes.

También se indica que si contactan con la Policía, estos "se van a enterrar" y que "la próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado".

El delantero expresó su solidaridad con los ciudadanos de Trujillo por el momento "delicado" que está atravesando la localidad.

El César Vallejo anunció el pasado 2 de febrero que había llegado a un acuerdo con el exdelantero del Bayern Múnich, Corinthians, Racing e Independiente del Valle, de 40 años, para que juegue por primera vez en el fútbol de su país.

El goleador histórico de la selección de fútbol de Perú nunca ha disputado el torneo nacional, ya que en 2002, cuando tenía 18 años, se unió al Bayern Múnich desde el equipo reserva del Alianza Lima.

Por: EFE