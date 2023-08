FOTOS. «Me parece fatal», le dicen a Paola Jara tras tinturar a su perrito ‘Modo Feid’

in

La cantante de música popular Paola Jara ha dado de qué hablar en redes sociales luego de que mostrara a una de sus mascotas con la cola tinturada.

Aunque no es la primera vez que Paola Jara manda a tinturar a sus perritos, en el 2022 también tinturo a su perrita «Mía». Le pintaron la melena de color rosado.

Por medio de las redes sociales, la cantante dejó ver el ‘experimento’ que hizo con uno de sus perritos. Sin embargo, en redes sociales le llovieron críticas, “Me parece fatal.. someter a un animalito a esos procesos de tintura. No comparto este tipo de procedimientos”, “La verdad no comparto esa idea píntate tu cabello, pero no el de perro”, “Quedó precioso turrón”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post del Instagram de los perritos de la famosa.

