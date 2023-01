[VIDEO] Paola Jara se bajó una talla en sus prótesis de los senos porque se veía «vulgar»

La cantante de música popular Paola Jara confesó que se bajó una talla en sus prótesis de los senos porque se veía «vulgar», al parecer la artista no se sentía bien al vestirse con sus senos de gran tamaño.

Paola Jara estuvo en entrevista con un reconocido programa, “Todo lo que nos haga sentir bien y que nos podamos hacer, que nos sume… bienvenida sean! Yo tengo nariz, lipo y tengo senos. Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera”, aseguró la esposa del también cantante Jessi Uribe.

La cantante colombiana expresó en el programa ‘La Red’ que se quitó un peso de la espalda luego de tener las prótesis por varios años.

“A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Entonces era algo que me incomodaba un poquito”, añadió.

