Una noche íntima de Pamela Anderson fue en Argentina donde «uno de 80 la hizo feliz» según la actriz y modelo recordada por ser CJ Parker.

En la década de los 80 y 90, Pamela Anderson fue la chica sexy del bikini rojo de Guardianes de la Bahía. Era la mujer que robaba suspiros. Fue esposa de Tommy Lee del grupo Mötley Crüe de 1995 al 1998, quienes sufrieron con el robo de un video íntimo teniendo relaciones que fue viral y otros escándalos. Ella ahora vive tranquila, promulgando la belleza natural si maquillaje.

No obstante algunos recuerdan que en biografía «Love Pamela» y el documental en Netflix, ella reveló que sufrió varios abusos sexuales de parte de su niñera. A los 12 años, se repitieron esos sucesos por lo que quedó marcada en su piel. La actriz cuenta que «cuando posó por primera vez para «Playboy» se sintió liberada de esos recuerdos». Lo que pocos sabían es que su mejor noche de deseo ocurrió en Argentina. En ese libro Pamela Arderson, hoy de 56 años revela que a sus veinte y tantos años, conoció a un hombre de 80 que la hizo feliz.

«Love Pamela» es el libro de la actriz que revela detalles de encuentros como el vivido en Argentina. «Love Pamela» es el libro de la actriz que revela detalles de encuentros como el vivido en Argentina.

Sin aliento y era de 80 años

“Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo he olvidado” describe en su biografía. «Me dejó sin aliento». Para ella era algo que jamás había sentido y sobre todo por tener 80 años. Lo que deja el alto el vigor de los hombres argentino es que relata que fue la mejor noche íntima de su vida. No revela quien era el «amante otoñal» pero hoy es noticia este instante de su vida.

Por si fuera poco, otro que pasó con ella en sus encuentros sexuales deja ver que es una «golosa de las celebridades. El libro y sus páginas detallan que, sucedió en una cama de hospital en la embajada de Ecuador en Londres y el afortunado fue el periodista Julián Assange. Así que «Love Pamela» es un libro abierto en historias similar a la vida de Marilyn Monroe.

En Netflix «los diarios de Pamela Anderson»



