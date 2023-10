VIDEO. Por una alerta de bomba, el Palacio de Versalles fue nuevamente evacuado

Los visitantes fueron evacuados del Palacio de Versalles, cerca de París, por motivos de seguridad, según informó este martes la Policía local.

“Por motivos de seguridad, el Palacio de Versalles evacua a los visitantes y cierra sus puertas por hoy”, anunció el establecimiento en su cuenta en la red social X (conocida como Twitter).

Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk

