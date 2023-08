Un país al garete

Si al presidente le va bien, es porque al país le está yendo bien. Esta verdad de Perogrullo, casi un axioma, no necesita demostración; de aquí que nos preocupe la situación de Colombia, más visible si miramos la sobrevivencia a que está sometida la clase más pobre y la trabajadora, la del mínimo, que sumadas, son el 85% de la población activa.

La realidad que vive el país, es la de un Presidente que inició su mandato el 7 agosto de 2022 con un 56% de apoyo y apenas un 20% de desaprobación; y a hoy, 7 de agosto de 2023, sufre un 61% de desaprobación.

Ya no hay miel en la casa, y si no hay miel, la hambruna se aproxima. El Presidente pasó, en sólo un año, de una desaprobación del 20% al 61%. La erosión es incontenible y llega al año con un escándalo a bordo (cuyo actor estrella es su hijo) que lo debilitará aún más, nacional e internacionalmente. No sobra decir que perder apoyo en el panorama mundial, es sinónimo de acorralamiento y de desconfianza creciente, en un ambiente que, hasta hace poco, le era favorable. No en vano, sus viajes al exterior, rompen record de presidente colombiano alguno.

A la hora de escribir esta columna, BBC NEWS Internacional, decía al mundo: “La reverberación por el bombazo de Nicolás Petro aún se siente este lunes 7 de agosto, día que marca un año de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia.

El jueves, la Fiscalía informó que el hijo del jefe de Estado admitió haber recibido dinero de manera ilegal, no solo para enriquecerse a sí mismo, sino también, dijeron las autoridades, para una campaña presidencial que al parecer violó los límites establecidos por la ley electoral.

Las consecuencias del caso están por verse. El mandato de Petro bien puede reducirse a este escándalo, que apenas empieza.

El presidente colombiano ha dicho, sin embargo, que espera continuar con su agenda: «Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor»».

Antes de escuchar la alocución del presidente Petro, motivada por la celebración del 7 de agosto donde, de paso debemos recordar la gesta libertadora, es claro que se viene otro remezón ministerial, que llegará para sumarse a los 7 cambios ocurridos en sólo un año, y que serán lotería, pues es claro que los “nuevos” serán más de ideología progresista (como vertiente politica al estilo venezolano) que de técnicos y dominadores del asunto ministerial asignado.

Las reformas prometidas, para un gobierno todavía atrincherado en frases de campaña, no serán fáciles, pues la coalición eufórica del 7 de agosto pasado, es pasado.

Otros vientos, que a mi modo de ver desatarán tempestades, más que verdades y bondades, es el cacareado y naciente Ministerio de la Igualdad: una promesa de campaña, a manera de «regalo», a la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha demostrado un comportamiento revanchista de 500 años de segregación a su raza, más que solidez gerencial y liderazgo para emprender con éxito tamaña empresa, abrumada con tantas promesas a bordo. Si es difícil el manejo de un ministerio, más duro aún es su creación, darle dinámica, sostener su burocracia y lograr resultados a plazo casi que inmediato. Este Ministerio, más parece un “juguete” en manos de Márquez, y un “tener ocupada” a la vicepresidenta, en la encrucijada de Petro. Adicional, el tema de la desigualdad, manejado por la vice, creo que apunta más al simple tener:

Para el exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Edgar Bejarano, el concepto de «desigualdad» es amplio, pues se puede relacionar con la mala distribución de ingresos, de activos u oportunidades. El tema no es sólo tener el ministerio, sino saber cómo se va a lograr realmente la inclusión de esas minorías, concluye Bejarano.

Al pesimismo de la razón, opongo el optimismo del corazón: como colombiano, espero que al presidente le vaya bien, para que nos vaya bien a todos los colombianos, incluyendo a los empresarios.

Lo cierto es que veo ¡un país al garete!

