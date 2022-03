¡Se cayó del todo! Página de la Registraduría no soportó miles de búsquedas y colapsó

in

No arrancó bien la jornada electoral para la Registraduría, que está en el ojo del huracán porque en menos de una hora de elecciones, su plataforma ya no funciona.

Esto representa un serio problema para los colombianos, especialmente para los que no consultaron su lugar de votación en días pasados, debido a que no saben cuál mesa les corresponde, y no tienen la posibilidad de averiguarlo.

"Garantizamos el derecho al voto de los colombianos. Por primera vez, en el país se abrieron más de 12 000 mesas para las víctimas que nunca habían podido sufragar", puntualizó. Enfatizó Vega Rocha que la garantiza la pulcritud de los resultados. pic.twitter.com/Ec7lyIox9J — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 13, 2022

¿Por qué las fallas en la Registraduría?

Ante esta situación, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, esta problemática se debe a que miles de colombianos intentaron ingresar al sitio al mismo tiempo, y esto hizo que el sistema colapsara, arrojando el reconocido error 504.

Es de anotar que las fallas en la plataforma se vienen presentando desde el pasado sábado, y los ciudadanos exigen respuestas para poder conocer su mesa de votación.

Para leer más noticias de Colombia, ingrese aquí.