Padre de joven venezolana, quien habría sido víctima de ‘La Bestia del Matadero’, denunció amenazas

Minuto30.com-. Este lunes hacia el mediodía inició el juicio oral contra Levith Rúa, conocido como ‘La Bestia del Matadero’, quien está acusado por presuntamente abusar y hurtar a una joven de 17 años de edad, de nacionalidad venezolana. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017 en Barranquilla.

En la audiencia la joven, quien ya cumplió los 18 años, fue sometida a interrogatorio por la Fiscalía y contrainterrogatorio por parte de la defensa del procesado.

“Me llevó hacia la parte trasera del éxito Metropolitano, me metió a un carro y me enseñó un carnet de la Policía; me dijo que ya no era policía, puso seguro a las puertas del carro y durante todo el trayecto no hacía sino amenazarme con matarme como gritara o pusiera resistencia. No sabía a dónde me llevaba, solo sé que había un cartel que decía San José”, narró la joven durante el juicio, reseñada por El Heraldo.

Agregó que el hombre “tenía cuchillos y, al llegar al sitio, me quitó el teléfono y me hizo quitar la ropa. En un bolso rojo con negro tenía seis potes de agua y bolsas para la basura. En tres ocasiones abusó de mí, yo lloraba y gritaba y veía a los aviones aterrizar a lo lejos. Toda esta situación fue dura, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12 pm. Él me decía que cuál era la afán, yo quería irme”.

El padre de la víctima, por su parte, contó que días antes recibió una llamada amenazante. Según él, un hombre lo llamó y le pidió detalles sobre del arma de fuego con la que fue intimidada su hija durante los abusos a los que fue sometida.

Aseguró el padre de la joven que notó que la voz de aquel sujeto era similar a la de Levith Rúa, y le dijo que no entregaría ninguna información. Narró que el hombre al otro lado de la línea, al parecer enfureció y lanzó amenazas en contra de su vida y la de su familia.

Tales amenazas, de acuerdo con medios locales, ya fueron denunciados ante las autoridades competentes.