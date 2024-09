Padre Chucho pide orar Por Colombia «Guerra Civil» en su sermón del domingo habló de esta posibilidad y estallaron las redes.

Jesús Hernán Orjuela méjor conocido como el «Padre Chucho», cantante, orador, presentador y músico quien se hizo famoso en la televisión colombiana. Desató un hype en su misa del domingo con una petición ante un vaticinio que, «Colombia se apresta a vivir una guerra civil». “Vamos para una guerra civil porque nos está secuestrando el delito, los delincuentes, cada día más secuestran a los hombres de bien” dijo el sacerdote.

Lo que causó escándalo fue una referencia al parecer hacia el presidente, al expresar directamente «cuándo hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que baja«. Motivando aplausos de los asistentes y muchos comentarios en redes sociales. Entre ellos Isabel Zuleta, quien pidió que sea investigado el prelado. “Le solicito al Min Interior y de manera particular a la dirección de asuntos religiosos que intervenga en este caso, esto no es libertad de culto, esto es invitación a la sedición, esto es generar pánico colectivo y utilizar el hábito para intervenir en política” expresó en X lo de la senadora.

En video: El Padre Chucho llama a sus feligreses a que se preparen para una «guerra civil». El video ha generado controversia por la alta carga política en el sermón del sacerdote. pic.twitter.com/BGbeEz0QjC — Prensa Libre (@prensa_librecol) March 17, 2024

«Que alguien le diga al padrecito que promover la violencia y el conflicto civil va en contra de los principios de la paz, la justicia y la convivencia pacífica» se lee en las redes y otros le aplauden su valor. «El padre Chucho sin pelos en la lengua y siempre del lado correcto”; “MI heroe el padre chucho contra GOLIAT el terrorista”; “Felicitaciones Padre Chucho, ústed es de los pocos sacerdotes, que defienden la Democracia y la Libertad de Colombia, la mayoría del clero, son cobardes y tibios frente al gobierno”. La polémica está servida.

El Padre Chucho atrapado

Recordemos que cuando empezó el conflicto en Isarel, el Padre Cucho estuvo atrapado con varios feligreses. Gracias a la «Fuerza Aeroespacial Colombiana» , hoy simplemente Fuerza Áerea Colombiana» pudo regresar al país el octubre 2023 y de ahí que mostró gratitud al presidente. Con este hecho del sermón, las cosas cambiaron y para él la violencia actual además de intervenciones no ayuda a crear tranquilidad.

Guerra Civil la película del 2024

En las próximas semanas, se estrenará la película «Civil War» que plantea una posible «Guerra Civil» en los Estados Unidos, ante los hechos actuales, que si bien es por discursos políticos es más por la divisiones en el país. Y expertos tienen miedo ante este año de elecciones una historia de ficción sea motivo de fricción.



