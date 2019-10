Pacto por la niñez

Una de mis prioridades en el congreso de la República, ha sido la de trabajar en defensa de los derechos de los niños de nuestro país. He luchado a brazo partido para lograr que los responsables del delito de reclutamiento forzado de menores sean realmente castigados por ese crimen, catalogado de lesa humanidad.

A pocos días de las elecciones regionales, ha surgido una iniciativa que considero de vital relevancia: lograr que los mandatarios locales que sean elegidos el próximo 27 de octubre, se comprometan de manera decidida y efectiva a impulsar y priorizar los derechos de los niños.

La organización “Niñez Ya”, llevó a cabo una evaluación de los programas de gobierno presentados por candidatos a la alcaldía de capitales departamentales y a las gobernaciones, encontrando que no hay una inclusión real de programas tendientes a impulsar proyectos relacionados con los niños de Colombia y, por supuesto, a defender sus derechos.

Tengo la firme convicción de que una sociedad que no se la juega a fondo por sus niños, está condenada a no progresar. Nosotros no podemos continuar permitiendo que nuestros menores sigan en el estado de vulnerabilidad que históricamente se ha registrado en nuestro país.

La ONU, repetidamente, ha sentenciado que son fallidos, aquellos Estados que no cuidan a sus niños y, desafortunadamente, Colombia tiene una deuda pendiente con ellos.

Sé que se ha avanzado muchísimo en materia de prevención y protección, pero realmente falta mucho por hacer y el aporte que pueden hacer los alcaldes y gobernadores es de vital y trascendental importancia.

El estudio elaborado por “Niñez Ya”, concluye, entre otras cosas, que es urgente que los candidatos con mayor opción de imponerse en las elecciones de octubre, deben introducir ajustes a sus programas de gobierno, con el fin de garantizar proyectos concretos en materia de educación, salud y esparcimiento.

Las políticas de niñez deben ser aplicables, realistas y sensatas. El papel lo aguanta absolutamente todo y no se trata de hacer extensas listas de buenas intenciones, sino la enumeración de proyectos concretos que se puedan ejecutar de manera inmediata. Frente a los niños, además de los discursos y las expresiones de solidaridad y compromiso, se requiere la ejecución de planes efectivos.

Comparto plenamente el informe presentado por “Niñez Ya” y me sumo a su llamado. Al margen de la filiación política de los candidatos, debemos hacer un pacto nacional por nuestra niñez. Independientemente de quién gane las elecciones, de su partido político, el compromiso irreductible tiene que ser el de que los próximos alcaldes y gobernadores pongan sus respectivos gobiernos, sobre todo y ante todo, al servicio de los niños de Colombia.

No es aceptable que haya capitales y departamentos que nunca en su historia hayan tenido planes concretos enfocados en la promoción y defensa de los derechos de los niños. Hay que construir más escuelas, trazar planes ambiciosos en materia de prevención de enfermedades y poner en marcha grandes proyectos de recreación, deporte y estimulación de talentos artísticos.

Hace muchos años, cuando Álvaro Uribe ejercía la presidencia, oí una frase suya que no he podido olvidar: los niños que tengan en sus manos un instrumento musical, jamás van a querer portar un arma.