Oyarzabal: «Sacan comunicados y pasan cosas así, los árbitros son sometidos a mucha presión»

Madrid, 8 oct (EFE).- Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, expresó este domingo, tras la derrota con el Atlético de Madrid con un penalti decisivo (2-1), la "rabia" de su equipo, recordó que "se sacan comunicados extradeportivos por parte de clubes" y "luego pasan así", al tiempo que consideró que los "árbitros están sometidos a mucha presión" y dijo que Carlos Fernández "está en el suelo, de espaldas, sin mirar el balón" en esa acción.

"(El árbitro) me dice que él (Carlos Fernández) tiene la mano apoyada, pero le pega en la que no tiene apoyada. En la otra. Le digo que, al final, el jugador está en el suelo, de espaldas, tumbado, sin mirar al balón, sin saber dónde está. No es una mano aquí arriba, es al costado cuando está tumbado", valoró en declaraciones a 'Dazn' sobre la pena máxima.

"Vivimos hoy en día en un fútbol que se sacan comunicados extradeportivos a veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros y al fútbol. Y luego pasan cosas así. Los árbitros están sometidos a mucha presión. No queremos pensar mal, pero te da rabia que la misma jugada en este área se generen dudas y en la otra lo tiene muy claro", apuntó el atacante, en referencia también a una mano no señalada de Álvaro Morata con 1-0.

Oyarzabal acudió a hablar con el árbitro de nuevo al final del choque. "En directo sí me ha hablado, aquí he intentado volver a hablar con él, de buenas maneras, sin faltar al respeto, se van hacia adentro, no se puede hablar muchas veces…", repasó.

"Creo que es algo que hay que mejorar todos. Nosotros la forma con la que hablamos, que a veces no son las mejores, pero los árbitros tienen que entender que estamos a muchas pulsaciones, que estamos viviendo el partido de manera intensa y necesitamos hablar, compartir… Un partido… Poco voy a decir", dijo.

"Creo que en el primer tiempo no lo hemos hecho del todo mal, pero a través de balones largos nos han pillado muchas veces las espaldas. El segundo tiempo hemos estado mucho más finos, atreviéndonos más, teniendo más uno por uno por fuera. Nos ha faltado la primera parte generar peligro. Hemos estado muy, muy cerca, pero nos vamos con mucha rabia", valoró.

Por: EFE