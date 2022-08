Nuestra OTT: Un nuevo canal de Innovación

in

La innovación es la herramienta más eficaz a la hora de mantener a una organización como líder en el mercado. Se innova en procesos, en productos, en servicios y en actitudes… Y Telemedellin no se ha quedado atrás.

Hoy somos un medio de comunicación multiplataforma, en donde tenemos la posibilidad de entregarle información a la comunidad de Medellín y su área metropolitana a través de diferentes medios, como lo es nuestra pantalla tradicional, pero, además, las redes sociales, democratizando el acceso a la información y siendo líderes de la transformación de la televisión pública colombiana.

En nuestra anterior visita a la Feria NAB (National Association of Broadcaster) en Las Vegas (EEUU) tuvimos una oportunidad de oro que supimos aprovechar y, hoy, somos el único medio de comunicación público que tiene su propia OTT – Over The Top -, como lo explican sus siglas, por la cual se puede acceder a todos nuestros contenidos y a nuestra señal en vivo desde cualquier lugar del mundo. Sí, Telemedellín está al alcance de todos y todas.

Estas transformaciones hacen de nuestro canal público un líder y referente nacional, al momento de escribir esta columna, nuestra OTT cuenta con casi 30.000 descargas, de la cuales más del 12 % se han realizado por usuarios ubicados fuera de nuestro país, lo que representanuevas opciones de acceso a la información de sus regiones, pese a la distancia.

Pero todo ello, más allá de la tecnología, se debe al compromiso de nuestros colaboradores.

Más de 250 personas estuvieron trabajando sin descanso en la más reciente versión de la Feria de las Flores, lo que permitió llevar contenido exclusivo a miles y miles de usuarios que encontraron una nueva forma de conocimiento y diversión local. Más de 10 millones de usuarios se conectaron con un carnaval de flores.

Hoy, nuestra OTT, tiene más de 100 horas de transmisión, complementando el trabajo de nuestro canal tradicional, el cual alcanzó un promedio de 7 puntos de raiting, llegando a poco más de 55 mil hogares con una producción impecable y de lujo.

Es claro, la innovación es el camino de la renovación de los medios de comunicación en Colombia y más, de los medios públicos, los cuales deben estar al servicio y disponibilidad de todos los medellinenses, permitiendo, en un tiempo cercano, reproducir su estrategia en otras regiones, alcanzando servicios de información efectiva para los colombianos.

Por esto, súmate al momento y experiencia TM+ y apostémosle juntos a la innovación de nuestros contenidos a través de la tecnología liviana, con espacio para todos y todas.