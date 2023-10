VIDEO: ¿Otro escándalo? Gustavo Petro asegura que tuvo reuniones urgentes sobre un tema que pronto se sabrá

in

Hace pocos minutos se conoció un video del fragmento de una intervención del presidente Gustavo Petro, en el que reveló que se conocerán dos temas de suma importancia para el gobierno.

“Dos hechos que desafortunadamente darán mucho que hablar, aquí para mis amigos de la prensa, en donde de cierta forma me jugaré buena parte de la existencia del gobierno, nos concitaron esta mañana a reuniones urgentes y por eso llegamos algo retardados, no es excusa, ya verán ustedes lo que eso significaba, no es el momento de hablar”, dijo.

Las declaraciones se dieron en medio de una ceremonia de ascensos militares en la que participó el Jefe de Estado.

