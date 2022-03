El origen del COVID-19 fue en el mercado de Wuhan, ¿sí o no? Esto dicen recientes estudios

El virus del COVID-19 ha generado diferentes teorías, incluso conspirativas, acerca de su origen, unos afirman que surgió en el mercado de Wuhan (China), pero otros han dicho que este se escapó de un laboratorio.

Ahora bien, diferentes estudios han surgido al respecto. Dos de los más recientes, dirigidos por Michael Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona, se basaron en análisis genéticos recogidos en el mercado de Wuhan, así como a muestras de los primeros infectados de COVID-19 en el 2019.

Asimismo, se hizo una agrupación geográfica de los primeros casos y la proximidad de muestras ambientales positivas de vendedores de animales vivos.

Aunque los estudios no se han publicado aún en una revista científica, indican que el COVID-19 tendría su origen en el mercado mayorista de mariscos en la ciudad china de Wuhan.

En cuanto a qué animal fue el que transmitió el COVID-19 a los humanos, mucho se ha hablado de los murciélagos, sin embargo no hay una prueba que garantice en su totalidad la teoría.

Incluso, estudios han expuesto que otros animales pudieron haberlo portado, como los perros mapaches, los tejones o los conejos.

Con la anterior información se atacaría y refutaría de nuevo la teoría de que el COVID-19 se creó un laboratorio y un accidente lo dejó salir.

We have just released two preprints on the origin of SARS-CoV-2:

1. "The Huanan market was the epicenter of SARS-CoV-2 emergence"https://t.co/OAVNoWdezs

— Michael Worobey (@MichaelWorobey) February 26, 2022