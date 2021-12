La Organización Panamericana de la Salud lanzó la campaña No contar contagia, en la que se invita a actuar con responsabilidad en caso de sospecha o síntomas de COVID-19.

A esta campaña de la Organización Panamericana de la Salud se vinculó recientemente la influenciadora colombiana Sofía Castro, que estará compartiendo mensajes alusivos en sus redes sociales.

No contar contagia expone que si no le dices a otras personas que tienes síntomas o has estado en contacto con alguien que tiene el virus puede representar un peligro para los demás.

Ahora, Sofía Castro empezará a hablar sobre el tema y a realizar contenido en sus redes sociales, las cuales son seguidas principalmente por jóvenes, es decir, la población que más está retornando a los lugares y eventos de entretenimiento.

Asimismo, su público también está volviendo a sitios como las universidades, colegios y lugares de trabajo.

